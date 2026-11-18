Los memes destacaron a Vigouroux como salvador de La Roja de Córdova ante Colombia
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Tras la igualdad 0-0 de La Roja ante Colombia, las redes sociales dejaron las críticas a Nicolás Córdova en segundo plano para alabar a Lawrence Vigouroux, gracias al penal atajado a Luis Javier Suárez que salvó la jornada en el Estadio Monumental.
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