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Valparaíso: Cortan la Avenida España y fijan desvíos por obras de reforzamiento de talud
La tradicional Avenida España de Valparaíso -que conecta a la ciudad puerto con la vecina comuna de Viña del Mar- vuelve a ser escenario de tráfico pesado este sábado por un corte y desvío en la ruta.
Lo anterior, producto de las obras de reforzamiento del talud que efectúa personal del Serviu, luego del deslizamiento de tierra originado en el sector a inicios de agosto.
El corte, aplicado en el tramo Amunátegui desde las 05:00 horas de esta jornada, se mantendrá hasta las 21:00 aproximadamente.
Los desvíos para el transporte público y particular son por la Calle Pellé, Lastarria, Barros Arana, Camino Real, Diego Portales y Bajada Bustos.
Para los vehículos particulares, en tanto, se fijaron la Calle Amunátegui, Diego Portales y Bajada Bustos.