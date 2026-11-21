La épica remontada de La Roja sobre Argelia en el Mundial Sub 17
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La Roja protagonizó una épica remontada ante Argelia, por 4-2 en Doha, y celebró en su debut en el Mundial Sub 17 en Catar. Los goles de Chile fueron de Rodrigo Catalán, Lucas López, Amaro Pérez y Jonathan Guerrero.
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