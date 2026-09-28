¿Cuándo y dónde ver la ida entre Puerto Montt y Colo Colo en cuartos de la Copa Chile?

Deportes Puerto Montt y Colo Colo serán los encargados este martes de dar inicio a la ronda de cuartos de final de la Copa Chile, con el primer partido de los duelos de ida.

El compromiso está programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Bicentenario Chinquihue, y será transmitido en TV cable en la señal de TNT Sports Premium; y en streaming, se podrá ver en la plataforma HBO Max.

Los salmoneros, que intentarán aprovechar la localía en el sur de Chile, llegaron a esta instancia al dar una de las sorpresas en octavos de final, tras eliminar a Ñublense.

Colo Colo, por su lado, hizo lo propio al despachar a Audax Italiano en una justada llave que se disputó íntegramente en el Estadio Nacional.

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