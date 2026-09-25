Delegado Presidencial de Valparaíso: "Era la última oportunidad para hacer partidos en este horario"

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso abordó la suspensión del compromiso de Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile, interrumpido a los 82 minutos en el Estadio Sausalito a raíz de incidentes y el uso de pirotecnia en las tribunas por parte de fanáticos azules.

El delegado regional, Manuel Millones, explicó que la resolución se adoptó luego de la evaluación técnica entregada por la policía uniformada: "Carabineros nos informa que no estaba en condiciones de tener seguridad en el interior del estadio y en el entorno por los hinchas que pudieran hacer desórdenes", dijo.

En esa línea, la autoridad regional detalló que la medida se tomó de manera consensuada en el mismo recinto viñamarino: "Dicho ese informe, se toma la decisión de suspender el partido en presencia de la ANFP, en presencia del árbitro y de ambos clubes", añadió.

Millones recordó que la programación nocturna ya había generado inquietud en la comunidad y que se trataba de una prueba definitiva para este tipo de espectáculos: "Confiábamos en que iba a haber un buen comportamiento. Había una petición de los vecinos de que no se hiciera este partido a esta hora. Le pedimos a la ANFP suspender este horario", comentó.

"Dijimos que era la última oportunidad de hacer el partido a este horario. Y te das cuenta de que era un partido que se estaba desarrollando en buena forma", complementó.