Asaltantes golpearon a matrimonio de comerciantes para robarles 35 millones

Ocho sujetos armados asaltaron a un matrimonio de comerciantes, quienes se dedican a vender carnes en el Barrio Franklin, y lograron robarles 35 millones de pesos en efectivo, hecho ocurrido la tarde del jueves en la comuna de San Miguel.

Los delincuentes, que se movilizaban en dos vehículos, interceptaron el automóvil de las víctimas en la esquina de Homero con Milán, donde los golpearon con las empuñaduras de sus pistolas y les sustrajeron la mochila donde portaban el dinero.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, la indagatoria del caso quedó a cargo de a Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI, que de momento, estima que los responsables recibieron un dato.

"Los hacen bajarse, los golpean y posteriormente les sustraen una mochila con dinero que traían al interior del automóvil. A raíz de los golpes, ambas víctimas constataron lesiones", indicó el inspector Esteban Castro.

Cabe mencionar que en la última jornada, circularon videos que mostraban a las víctimas siendo arrastradas, por lo que en primera instancia se pensó que se trataba de un intento de secuestro.