Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.3°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robos

Asaltantes golpearon a matrimonio de comerciantes para robarles 35 millones

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Al menos ocho delincuentes agredieron a la pareja para hacerse con el botín en la comuna de San Miguel ayer jueves.

La PDI presume que los sujetos recibieron un dato de que las víctimas circulaban con tal cantidad de dinero.

Asaltantes golpearon a matrimonio de comerciantes para robarles 35 millones
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ocho sujetos armados asaltaron a un matrimonio de comerciantes, quienes se dedican a vender carnes en el Barrio Franklin, y lograron robarles 35 millones de pesos en efectivo, hecho ocurrido la tarde del jueves en la comuna de San Miguel.

Los delincuentes, que se movilizaban en dos vehículos, interceptaron el automóvil de las víctimas en la esquina de Homero con Milán, donde los golpearon con las empuñaduras de sus pistolas y les sustrajeron la mochila donde portaban el dinero.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, la indagatoria del caso quedó a cargo de a Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI, que de momento, estima que los responsables recibieron un dato.

"Los hacen bajarse, los golpean y posteriormente les sustraen una mochila con dinero que traían al interior del automóvil. A raíz de los golpes, ambas víctimas constataron lesiones", indicó el inspector Esteban Castro.

Cabe mencionar que en la última jornada, circularon videos que mostraban a las víctimas siendo arrastradas, por lo que en primera instancia se pensó que se trataba de un intento de secuestro.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada