Deportes Concepción eliminó sin dificultades a Curicó y se instaló en cuartos de la Copa Chile

Deportes Concepción venció cómodamente por 2-0 a Curicó Unido en la revancha de los octavos de final en la Copa Chile, disputada en el Estadio "Ester Roa", avanzando a cuartos tras un apabullante 6-0 global en la serie.

Tras una primera mitad sin acciones de peligro, durante el complemento el cuadro maulino probó al 70' con una acrobacia de Benjamín Inostroza que hizo lucir al golero Nicolás Araya.

Minutos después, una serie de rebotes dejó el balón en los pies de Joaquín Montecinos, el cual mandó un centro para que Ethan Espinoza abriera la cuenta (74').

En el 87', Ariel Cáceres sentenció el triunfo "lila" tras cabecear otro buen envío de Montecinos.

En la próxima ronda, el "León de Collao" enfrentará al ganador de la llave entre Deportes Santa Cruz y O'Higgins.