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Carabinero fue baleado en la cabeza durante procedimiento en Lo Espejo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Debió ser trasladado de urgencia en un helicóptero hasta un centro asistencial.
Debió ser trasladado de urgencia en un helicóptero hasta un centro asistencial.
Un procedimiento policial desarrollado la tarde de este domingo en la comuna de Lo Espejo dejó a un funcionario de Carabineros herido a bala en la cabeza.
Debido a la gravedad de las lesiones, el efectivo policial debió ser trasladado de urgencia en un helicóptero institucional hasta un centro asistencial para recibir atención médica especializada.