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Tópicos: País | Policial

Carabinero fue baleado en la cabeza durante procedimiento en Lo Espejo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Debió ser trasladado de urgencia en un helicóptero hasta un centro asistencial.

Carabinero fue baleado en la cabeza durante procedimiento en Lo Espejo
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Un procedimiento policial desarrollado la tarde de este domingo en la comuna de Lo Espejo dejó a un funcionario de Carabineros herido a bala en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, el efectivo policial debió ser trasladado de urgencia en un helicóptero institucional hasta un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

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