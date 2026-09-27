Víctimas de abusos, esperanzadas tras reunión con León XIV en Lourdes

Las siete víctimas de abusos sexuales que se reunieron este domingo durante una hora y 57 minutos con el papa en Lourdes salieron del encuentro profundamente impresionadas por el pontífice y esperanzadas ante la posibilidad de que la Iglesia católica acometa cambios concretos en la prevención y reparación de los abusos.

Según explicaron en rueda de prensa, León XIV las recibió primero individualmente y en privado y después mantuvo un intercambio con el grupo, y añadieron que la reunión se prolongó casi el doble del tiempo previsto inicialmente, que era de una hora.

"Sentimos que el papa nos escuchaba de verdad. Pocas veces he conocido a alguien que escuche con tanta atención", dijo Olivier Mardi, cofundador de Voix Libérées (Voces Liberadas) de Touraine.

Víctima de abusos en su infancia, Mardi explicó que las víctimas trasladaron al pontífice varias propuestas y reclamaron pasar de los informes a la aplicación concreta de las medidas. "En lugar de hacer informes todos los años (...), ahora hay que entrar en una fase de cogestión de las acciones", subrayó.

El papa también reconoció, según Mardi, que la Iglesia francesa ha puesto en marcha dispositivos que la sitúan "un poco como pionera" en la lucha contra los abusos sexuales. "No hay que perder esta ventaja", dijo, ya que para las víctimas "Lourdes es solo una etapa, es solo el principio del camino".

Mardi añadió que León XIV "no es ingenuo" y sabe que los abusos pueden continuar, por lo que considera necesario mantener la vigilancia. El pontífice, dijo, es consciente de que "este cambio y esta transformación van a llevar tiempo".

Vista de la rueda de prensa de las víctimas de abusos que se reunieron con el papa León XIV este domingo en Lourdes (Francia). Foto: EFE

Dimensión sistémica de los abusos

En este sentido, Jérôme Guillement, víctima de un sacerdote de Vendée durante su adolescencia, afirmó que el papa reconoció que la dimensión sistémica de los abusos "sigue existiendo" en la Iglesia.

"Aunque la Iglesia ha hecho mucho en Francia, todavía tiene muchísimo trabajo por hacer", consideró.

Jean-Marie Delbos, víctima de violencia sexual en el centro educativo de Bétharram y autor de varios libros, describió el encuentro como "un momento extraordinario". Dijo que había perdido la fe tras los abusos sufridos en su juventud y que la reunión le había dado "una nueva visión de lo que son la Iglesia y el papa", que le "impactó profundamente".

Bertrand Virieux, también víctima de abusos y fundador de una asociación de víctimas, dijo estar "verdaderamente asombrado" por León XIV y destacó su "compromiso verbal, su profundidad y su capacidad de escucha". El encuentro, añadió, le ayudó a "reconciliarse" con lo vivido y mostró "un cambio claro" y "un gran despertar" en la Iglesia católica.

Véronique Garnier, integrante del colectivo Foi et Résilience (Fe y Resiliencia), describió el encuentro como "sencillo" y dijo que el papa transmitió "la esperanza de que algo pueda cambiar".

Foto: EFE

La reunión se produjo horas después de que León XIV pidiera a los obispos franceses mantener la "máxima vigilancia" frente a la "lacra" de los abusos y continuar los esfuerzos de prevención y reparación.

No hicieron pública su identidad las otras dos víctimas que se reunieron con el papa, por lo que no comparecieron ante los medios de comunicación presentes, entre ellos EFE.

Una de esas dos personas que permanece en el anonimato sufrió abusos del fallecido sacerdote Abbé Pierre, figura emblemática de la lucha contra la pobreza y fundador de Emaús.

Los encuentros de León XIV con víctimas de abusos sexuales en España y Francia y su petición este domingo a los obispos franceses de mantener máxima vigilancia ante esa lacra constituyen un "mensaje muy fuerte" para las Iglesias nacionales y muestran el "camino" sobre la necesidad de escuchar y atender a las víctimas.

Es el análisis en una entrevista con EFE de Marie Derain de Vaucresson, presidenta fundadora de la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR), quien la víspera entregó en mano a León XIV un informe sobre las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica en Francia.