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Dentro de la misión española que abate drones rusos en Rumanía

Publicado: | Fuente: Agencia EFE
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La madrugada del 16 de agosto, las palabras "alpha scramble" despertaron a los dos pilotos españoles del F-18 que hacían guardia en la base aérea Mihail Kogalniceanu de Rumanía, a orillas del Mar Negro, a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania.

A diferencia de los simulacros diarios, esta vez la alarma era real: un dron ruso había violado el espacio aéreo rumano y ellos despegaron con la tarea de interceptarlo.

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