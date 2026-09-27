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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Duelo de Antofagasta e Iquique fue interrumpido por emergencia médica en las gradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La persona afectada fue evacuada en ambulancia.

Duelo de Antofagasta e Iquique fue interrumpido por emergencia médica en las gradas
 Captura (TNT Sports)
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Durante el duelo entre Deportes Antofagasta ante Iquique por la vuelta de los octavos de final en la Copa Chile, se vivió un preocupante momento en las gradas del Estadio "Calvo y Bascuñán" debido a una emergencia médica de un hincha.

Cerca del término de la primera parte, el árbitro Gastón Phillipe ordenó detener las acciones para que los médicos locales atiendan a la persona afectada. Preliminarmente, según la transmisión oficial se trató de una descompensación.

Finalmente, el fanático fue retirado en ambulancia desde el estadio a un centro asistencial y el partido se reanudó.

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