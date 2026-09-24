Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago13.6°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Duelo de Everton y la U fue interrumpido por incidentes: Lanzaron bengalas en Sausalito

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los barristas azules usaron pirotecnia y bombas de humo en las gradas del estadio en Viña del Mar.

Duelo de Everton y la U fue interrumpido por incidentes: Lanzaron bengalas en Sausalito
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El partido entre Everton y Universidad de Chile fue interrumpido en el tramo final del segundo tiempo, por incidentes causados por barristas azules en Sausalito, debido al lanzamiento de una bengala a la cancha y el uso de pirotecnia y bombas de estruendo. Además, quemaron butacas en el estadio.

Los incidentes ocurrieron en el minuto 82, con una bengala que se encendió en el banderín del córner, cuando el marcador estaba a favor de los azules por un gol de Juan Martín Lucero.

Debido a la situación, el árbitro Piero Maza tuvo que detener el partido, y los jugadores de ambos equipos tuvieron que salir de la cancha.

Imagen foto_00000013

Minutos después, Piero Maza indicó que van a esperar el desalojo de los hinchas del estadio y evaluarán si se puede reanudar el partido, al que le quedaban ocho minutos más el tiempo agregado.

Primero fueron desalojados los hinchas de Everton, siendo retenidos los barristas de la U, ya que van a esperar el apoyo de Carabineros. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada