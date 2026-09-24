Duelo de Everton y la U fue interrumpido por incidentes: Lanzaron bengalas en Sausalito

El partido entre Everton y Universidad de Chile fue interrumpido en el tramo final del segundo tiempo, por incidentes causados por barristas azules en Sausalito, debido al lanzamiento de una bengala a la cancha y el uso de pirotecnia y bombas de estruendo. Además, quemaron butacas en el estadio.

Los incidentes ocurrieron en el minuto 82, con una bengala que se encendió en el banderín del córner, cuando el marcador estaba a favor de los azules por un gol de Juan Martín Lucero.

Debido a la situación, el árbitro Piero Maza tuvo que detener el partido, y los jugadores de ambos equipos tuvieron que salir de la cancha.

Minutos después, Piero Maza indicó que van a esperar el desalojo de los hinchas del estadio y evaluarán si se puede reanudar el partido, al que le quedaban ocho minutos más el tiempo agregado.

Primero fueron desalojados los hinchas de Everton, siendo retenidos los barristas de la U, ya que van a esperar el apoyo de Carabineros.