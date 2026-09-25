Everton anunció querella y pedirá el triunfo de la llave ante la U tras los incidentes en Sausalito

A través de un comunicado, subido a redes sociales y leído en la sala de prensa, Everton informó que tomará acciones legales contra los responsables de los graves incidentes que provocaron la suspensión de su partido ante Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Al minuto 82, barristas de la U lanzaron fuegos artificiales, incluyendo "rockets" que apuntaron peligrosamente contra otros sectores del estadio.

"Se lanzaron bengalas de manera directa y deliberada, donde se encontraban hinchas de ambos clubes. Se trata de un hecho inédito en el fútbol chileno, cuya clara intención fue provocar daño a las personas que asistieron pacíficamente al estadio", señaló el escrito del elenco viñamarino.

"Este es un acto de violencia que debe ser erradicado de raíz y que atenta contra el desarrollo normal de un espectáculo deportivo y pone en riesgo la integridad de los asistentes", sumaron.

Everton "presentará a la brevedad una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de los actos vandálicos desarrollados en nuestro estadio".

"Asimismo, solicitaremos formalmente a la Federación de Fútbol de Chile que esta llave se dé por cerrada, ya que no están las condiciones mínimas de seguridad para nuestra hinchada ni para nuestros jugadores y cuerpo técnico para jugar el partido de vuelta en el Estadio Nacional", agregaron.

"Reiteramos nuestro compromiso con un fútbol sin violencia, familiar y seguro para todos", cerró el equipo 'oro y cielo'.