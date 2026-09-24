Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago13.8°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La programación de los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda de partidos en Cooperativa.cl.

La programación de los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Copa Chile 2026 continuará con los octavos de final a partir de este viernes 25 de septiembre, con los duelos de vuelta.

La mayoría de los partidos se disputarán este fin de semana, quedando pendiente la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa, que se jugará el 7 de octubre.

Revisa la programación de los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile: 

Vuelta de octavos

Viernes 25 de septiembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Nacional

Sábado 26 de septiembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera. 17:30 horas. Claro Arena
  • Ñublense vs. Puerto Montt. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 27 de septiembre

  • Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique. 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"
  • Deportes Concepción vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
  • Universidad de Chile vs. Everton. 17:30 horas. Estadio Nacional
  • Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"

Miércoles 7 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Cobreloa. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada