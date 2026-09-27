La U cerró con empate la jornada doble ante Everton y avanzó a cuartos de Copa Chile

En una inédita doble jornada en el Estadio Nacional, Universidad de Chile terminó cerrando un 1-1 frente a Everton por la revancha en los octavos de final en Copa Chile y avanzó con un marcador global de 2-1 a la siguiente instancia donde lo espera Deportes Antofagasta.

Tras ratificar a puertas cerradas el triunfo pendiente de la ida durante el mediodía, el "Romántico Viajero" impuso condiciones en el primer tiempo con un tiro al poste de Nicolás Ramírez (29') y otro también al vertical de Fabián Hormazábal (39').

No fue hasta el cierre de la primera fracción que se abrió la cuenta, mediante un frentazo de Eduardo Vargas tras centro de Ignacio Vásquez (45+2').

De cara al complemento, Ignacio González evitó el segundo tanto bloqueando el intento de Javier Altamirano (51') y el cuadro "ruletero" igualó las cifras también desde la vía aérea, mediante Nicolás Montiel (55').

En la recta final del cotejo, el elenco viñamarino adelantó sus líneas en busca del tanto que forzara los penales, pero Gabriel Castellón respondió con seguridad ante los envíos para sostener la diferencia acumulada en la llave.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Fernando Gago se instaló en la ronda de los ocho mejores del torneo y se medirá en los cuartos de final frente a Deportes Antofagasta, escuadra que dejó en el camino a Deportes Iquique.

Ficha del Universidad de Chile vs. Everton:

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez; Charles Aránguiz [C] (73' Marcelo Díaz), Tobías Reinhart (67' Israel Poblete); Maximiliano Guerrero (67' Nicolás Fernández), Javier Altamirano (79' Gonzalo Reyna), Ignacio Vásquez (73' Juan Martín Lucero); Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago

EVERTON (1): Ignacio González; Lucas Soto (83' Braian Martínez), Valentín Vidal, Diego Oyarzún [C], Nicolás Baeza (65' Cristian Palacios); José Hernández (46' Julián Alfaro), Benjamín Berríos, Joaquín Moya (73' Óscar Opazo), Emiliano Ramos; Nicolás Montiel (65' Josué Ovalle), Alan Medina. DT: Walter Ribonetto

ESTADIO: Estadio Nacional, Ñuñoa

ARBITRO: Nicolás Millas

GOLES: 1-0: 45+3' Eduardo Vargas (UCH); 1-1: 56' Nicolás Montiel (EVE)

TARJETAS AMARILLAS: 19' Nicolás Montiel (EVE); 25' Valentín Vidal (EVE); 67' Joaquín Moya (EVE); 77' Fabián Hormazábal (UCH); 81' Benjamín Berríos (EVE); 89' Marcelo Díaz (UCH)

TARJETAS ROJAS: No hubo