La U y Antofagasta conocieron la programación para su llave de Copa Chile

Este lunes, la Federación de Fútbol de Chile oficializó la programación de la llave de cuartos de final de Copa Chile entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.

Tras la clasificación de ambos cuadros el fin de semana, su llave arrancará el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio "Calvo y Bascuñán" de Antofagasta.

La revancha se disputará dos semanas después, el miércoles 21 de octubre a las 20:00, pero con una importante salvedad.

De momento, no está confirmado el estadio para la localía azul, en un mes marcado por los conciertos de la banda coreana BTS en el Estadio Nacional para los días 14, 16 y 17.

Cabe recordar que Universidad de Chile se instaló en la ronda de los ocho mejores tras superar por un global de 2-1 a Everton, mientras que Deportes Antofagasta venció por un marcador total de 5-2 a Deportes Iquique.