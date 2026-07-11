La UC cayó por goleada ante San Luis y Garnero se quedó sin el récord de la mayor racha de victorias

Universidad Católica cayó por 4-0 ante San Luis de Quillota en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández", en la última fecha de la fase grupal de la Copa Chile, y su técnico Daniel Garnero se quedó sin el récord del entrenador con la mayor racha ganadora en el cuadro "Cruzado".

El primer tiempo fue parejo, con un leve dominio de balón del elenco precordillerano, pero con avances más peligrosos de los locales. Estos abrieron el marcador a los 12 minutos mediante Diego González, quien aprovechó un error de Niko Pino para batir a Vicente Bernedo y dejar a su equipo en ventaja al descanso.

En la segunda parte, los Cruzados salieron en busca del empate rápido, pero un tiro libre servido por Sergio Vergara (58') fue desviado por un jugador del cuadro visitante, lo que permitió a San Luis aumentar la ventaja y encaminar el partido a su favor.

En la recta final del encuentro, todo se complicó aún más para los Cruzados, ya que en el minuto 75 Justo Giani fue expulsado por doble amarilla. En los instantes finales, Sebastián Parada (87') y Danilo Catalán (90+4'), de cabeza, decretaron la goleada a favor de los locales.

Con esta derrota, el técnico argentino no pudo igualar la mayor racha de victorias consecutivas, la cual ostenta Ignacio Prieto con 10 triunfos en dos ciclos como entrenador del elenco precordillerano. Además de no poder cerrar con puntaje perfecto en la fase grupal del torneo.

Los "Cruzados" quedaron como líder del Grupo B con 15 puntos, mientras que los "Canarios" no les alcanzó el resultado y quedó eliminado en el tercer lugar con seis unidades.

El siguiente partido de Universidad Católica será de local frente a Deportes La Serena el sábado 25 de julio a las 20:00 horas, por su parte San Luis de Quillota se medirá ante Unión Española el domingo 19 de julio a las 19:00 horas.