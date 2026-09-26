La UC quiere hacer valer su localía ante Unión La Calera para pasar a cuartos de Copa Chile

Con la serie abierta, Universidad Católica y Unión La Calera protagonizarán su revancha este sábado 26 de septiembre en el Claro Arena, reducto en el que medirán fuerzas a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile.

El conjunto dirigido por Daniel Garnero asume el pleito con la presión frente a su público. Pese a que lograron ponerse en ventaja en la ida gracias a Martín Gómez, el adiestrador trasandino sigue lidiando con una serie de bajas que lo tienen venciendo con lo justo en sus últimas presentaciones.

Ante ese panorama, la probable alineación será con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Agustín Farias, Agustín Garia Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Diego Corral, Martín Gómez y Fernando Zampedri.

En tanto, el cuadro "cementero" llega al recinto precordillerano con la ilusión tras una mejor versión que los llevó a sacar un 1-1 ante los "cruzados" en el estreno de Jhon Armijo. Si bien son los colistas en la Liga de Primera, se aferran al dulce antecedente de haber vencido por 2-1 a los locales en este mismo escenario durante abril.

El vencedor de este cruce no solo timbrará su presencia entre los ocho mejores del certamen, sino que también quedará a la espera del desenlace de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

Con arbitraje de Diego Flores, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.