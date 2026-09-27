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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

O'Higgins eliminó a Deportes Santa Cruz y sacó boletos a cuartos de la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El equipo de Rancagua ganó 3-1 como visitante, cerró la serie con un global de 5-2 y enfrentará a Deportes Concepción.

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O'Higgins clasificó a los cuartos de final de Copa Chile tras vencer 3-1 a Deportes Santa Cruz en el Estadio "Joaquín Muñoz García". El cuadro rancagüino, que había ganado 2-1 en la ida, se impuso por un global de 5-2.

Thiago Vecino abrió la cuenta a los 18 minutos, luego de aprovechar un rebote dentro del área. Deportes Santa Cruz igualó mediante Yashir Pinto (66'), quien capturó un balón que el arquero Omar Carabalí no logró controlar.

Con el partido empatado, el conjunto local necesitaba un gol para igualar la serie. Sin embargo, un autogol de Nicolás Cisternas a los 74 minutos devolvió la ventaja a O'Higgins y, un minuto después, Arnaldo Castillo presionó al arquero rival en un despeje y marcó el 3-1.

En cuartos de final, O'Higgins enfrentará a Deportes Concepción, que eliminó a Curicó Unido con un marcador global de 6-0.

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