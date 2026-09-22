Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
O'Higgins vence a Deportes Santa Cruz en la ida de octavos de la Copa Chile
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los resultados en Cooperativa.cl
Sigue los resultados en Cooperativa.cl
Este miércoles 23 de septiembre continúan los octavos de final de la Copa Chile 2026 con sus compromisos de ida.
- Sigue los partidos en vivo y online:
1-0: 6' Arnaldo Castillo (OHI)
1-0: 62' Alexis Sabella (DPM); 2-0: 71' Jason Flores (DPM)
0-1: 64' Sebastián Cabrera (COQ); 1-1: 70' Camilo Orellana (COB); 1-2: 87' Ythans Blanco (COQ)
0-1: 3' Joaquín Larrivey, de penal (CON); 0-2: 6' Norman Rodríguez (CON); 0-3: 45+3' Misael Dávila (CON); 0-4: 83' Joaquín Larrivey (CON)
0-1: 64' Martín Gómez (UC); 1-1: 79' Juan Pablo Salomoni (ULC)
1-0: 3' Brayan Garrido (IQUI); 1-1: 66' José Bández (ANT)