Piero Maza y la suspensión en Sausalito: "No estaban las condiciones para seguir"

El árbitro Piero Maza habló inmediatamente después de la suspensión del partido entre Everton y Universidad de Chile en Sausalito, por incidentes causados por barristas azules, y señaló que la decisión fue para proteger a jugadores y espectadores.

Maza explicó que la medida fue tomada en conjunto por Delegación Regional y Carabineros, ya que "no están las condiciones, por lo que puede pasar fuera del estadio y las inmediaciones".

"Hubo riesgo para los jugadores, las bengalas llegaron al campo de juego y donde estaban los espectadores... Esas condiciones no se pueden dar en el fútbol. La integridad de los futbolistas y los espectadores es lo más importante", señaló Maza.

Por último, al ser consultado sobre los minutos que faltan por disputar, Maza fue enfático al señalar que "eso lo tiene que ver el directorio de la Federación, lo único que puedo decir. Ellos verán cuándo se reanuda el partido".