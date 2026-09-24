[VIDEO] Como un misil: Peligroso fuego artificial de barristas de la U cruzó la cancha y llegó cerca de Guerrero

La barra de Universidad de Chile protagonizó serios incidentes que obligaron a suspender su partido de visita ante Everton por Copa Chile, con peligrosos fuegos artificiales apuntados a otros sectores del Estadio Sausalito.

Uno de los "rockets" cruzó toda la cancha y terminó encendiendo el césped justo donde estaba Maximiliano Guerrero, jugador de la U que se alistaba a lanzar un córner al minuto 82.

Aunque preliminarmente en la transmisión oficial televisiva se señaló que el peligroso proyectil provino de la parcialidad evertoniana, una filmación desde el sector Andes mostró que salió desde el sector visitante.