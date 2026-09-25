[VIDEO] El joven Gedeón Díaz marcó ante Audax su primer gol en Colo Colo

Colo Colo logró desequilibrar su llave ante Audax Italiano por octavos de final de la Copa Chile gracias a la aparición de Gedeón Díaz, jugador de 18 años que marcó su primer gol con el primer equipo del "Cacique".

Al minuto 33' el albo recibió en el área y sacó un fuerte remate que superó la débil respuesta del arquero Pedro Garrido, a quien el balón le pasó entre las piernas.

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