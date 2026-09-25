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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] El joven Gedeón Díaz marcó ante Audax su primer gol en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juvenil albo marcó el 1-0 de la llave por Copa Chile.

[VIDEO] El joven Gedeón Díaz marcó ante Audax su primer gol en Colo Colo
 Captura (TNT Sports)
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Colo Colo logró desequilibrar su llave ante Audax Italiano por octavos de final de la Copa Chile gracias a la aparición de Gedeón Díaz, jugador de 18 años que marcó su primer gol con el primer equipo del "Cacique".

Al minuto 33' el albo recibió en el área y sacó un fuerte remate que superó la débil respuesta del arquero Pedro Garrido, a quien el balón le pasó entre las piernas.

- Revisa el 1-0 de Colo Colo:

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