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[VIDEO] El joven Gedeón Díaz marcó ante Audax su primer gol en Colo Colo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El juvenil albo marcó el 1-0 de la llave por Copa Chile.
El juvenil albo marcó el 1-0 de la llave por Copa Chile.
Colo Colo logró desequilibrar su llave ante Audax Italiano por octavos de final de la Copa Chile gracias a la aparición de Gedeón Díaz, jugador de 18 años que marcó su primer gol con el primer equipo del "Cacique".
Al minuto 33' el albo recibió en el área y sacó un fuerte remate que superó la débil respuesta del arquero Pedro Garrido, a quien el balón le pasó entre las piernas.
- Revisa el 1-0 de Colo Colo: