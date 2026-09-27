[VIDEOS] Vargas y Montiel anotaron en empate de la U y Everton por Copa Chile

Universidad de Chile certificó su paso a los cuartos de final de Copa Chile con una igualdad 1-1 ante Everton en la revancha jugada en el Estadio Nacional, pocas horas después de cerrar la ida en idéntico escenario con un marcador de 1-0.

En la vuelta, Eduardo Vargas abrió la cuenta para la U y Nicolás Montiel puso la cuota de ilusión en los viñamarinos.

Revisa los goles del partido: