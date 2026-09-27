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[VIDEOS] Vargas y Montiel anotaron en empate de la U y Everton por Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El encuentro de revancha se zanjó con un 1-1 en el Estadio Nacional.
El encuentro de revancha se zanjó con un 1-1 en el Estadio Nacional.
Universidad de Chile certificó su paso a los cuartos de final de Copa Chile con una igualdad 1-1 ante Everton en la revancha jugada en el Estadio Nacional, pocas horas después de cerrar la ida en idéntico escenario con un marcador de 1-0.
En la vuelta, Eduardo Vargas abrió la cuenta para la U y Nicolás Montiel puso la cuota de ilusión en los viñamarinos.
Revisa los goles del partido: