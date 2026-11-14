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Coquimbo Unido alzó la Copa de la Liga con doblete de Luis Riveros ante O'Higgins

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En una inspirada jornada de Luis Riveros, quien marcó un doblete, Coquimbo Unido venció por 3-0 a O'Higgins en el Estadio Santa Laura en la final de la Copa de la Liga, adjudicándose así la edición inaugural del certamen y asegurando el boleto de "Chile 3" para la Copa Libertadores 2027.

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