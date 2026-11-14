Los memes apuntaron a Córdova y Maripán tras la caída de La Roja ante Colombia
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La Roja perdió ante Colombia en Cali, con un autogol de Guillermo Maripán, y en redes sociales los memes apuntaron al técnico Nicolás Córdova y al zaguero de la selección.
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