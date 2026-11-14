Papa León XIV regresó a Chiclayo para coronar a la Virgen Inmaculada ante 15 mil fieles
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Aunque se sabía que este sábado el papa León XIV iba a celebrar un breve acto para coronar a la Virgen Inmaculada, patrona de la Diócesis de Chiclayo, la antigua diócesis que el pontífice dirigió por ocho años en Perú, los chiclayanos de todas formas salieron en masa a la plaza central y sus alrededores para ver a su antiguo obispo "en su catedral".
El papa, llegó puntual, minutos antes de las 8:00 hora local (13:00 GMT), a la amarilla Catedral Santa María de Chiclayo donde lo esperaban unas 15.000 personas que abarrotaban la plaza principal de esta ciudad de la costa norte de Perú, situada a unos 700 kilómetros de la capital Lima.
Entre una multitud y vítores de 'papa León', el pontífice saludó a su antigua ciudad y entró a la catedral, donde lo esperaban cientos de personas, luego, se subió a un estrado colocado en el atrio de la iglesia para enunciar una oración a la virgen, bendecir y coronar la imagen para la emoción de los chiclayanos.
"Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, y ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo", dijo el papa.
Como miles de personas no pudieron acceder a la plaza, vieron la coronación a través de retransmisiones en directo desde sus teléfonos y hacían fotos a las pantallas gigantes instaladas en los alrededores.