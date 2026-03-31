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Everton anotó a los tres minutos gracias a Braian Martínez, pero Deportes Limache terminó llevándose un 2-1 del Sausalito en el marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga, gracias a las anotaciones de Ramón Martínez (21') y Joaquín Montecinos (32').
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