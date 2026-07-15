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Jugadores argentinos desplegaron lienzo con un potente mensaje tras triunfo ante Inglaterra

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Los jugadores argentinos desplegaron un lienzo con un potente mensaje tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026. "Las Malvinas son argentinas".

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