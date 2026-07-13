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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

"Les fallé a todos": Lorenzo Reyes lamentó errar su penal en la eliminación de Ñublense

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante desperdició el primer lanzamiento en la tanda ante O'Higgins por las semifinales en Copa de la Liga.
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Lorenzo Reyes, volante y capitán de Ñublense, realizó una sentida autocrítica tras desperdiciar su lanzamiento en la definición por penales que los vio caer ante O'Higgins por las semifinales en Copa de la Liga, compartiendo el mensaje en sus redes sociales.

"Yo fallé, pero no solo fallé un penal, les fallé a todos los que confiaban en mí. Obviamente un penal no define el jugador que soy y menos cambia el rendimiento que he tenido todos estos años en el club", comenzó el escrito.

Segiuido a ello, Reyes mencionó: "Si para llevar a Ñublense donde se merece tengo que caerme mil veces más, lo haré, porque siempre son más fuertes mis ganas de levantarme".

Finalmente, el volante agradeció el respaldo de la hinchada y proyectó que: "Todos juntos conseguiremos nuestros objetivos de jugar torneos internacionales y ganar una copa con este hermoso y esforzado club".

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