Los resultados de la quinta fecha de la Copa de la Liga

A partir de este sábado 9 de mayo se disputa la quinta fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

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Sábado 9 de mayo

Deportes La Serena 1-0 Audax Italiano. Primer tiempo. Estadio La Portada.

1-0: 2' Gonzalo Escalante (SER)

Cobresal vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Estadio El Cobre.

Colo Colo vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

Domingo 10 de mayo

Coquimbo Unido vs. Huachipato , 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Unión La Calera vs. Universidad de Chile , 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Universidad Católica vs. Ñublense , 17:30 horas. Claro Arena.

, 17:30 horas. Claro Arena. O'Higgins vs. Everton, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 11 de mayo