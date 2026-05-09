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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Los resultados de la quinta fecha de la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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A partir de este sábado 9 de mayo se disputa la quinta fecha de la Copa de la Liga, certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

- Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Sábado 9 de mayo

  • Deportes La Serena 1-0 Audax Italiano. Primer tiempo. Estadio La Portada.

1-0: 2' Gonzalo Escalante (SER)

  • Cobresal vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 10 de mayo

  • Coquimbo Unido vs. Huachipato, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Universidad Católica vs. Ñublense, 17:30 horas. Claro Arena.
  • O'Higgins vs. Everton, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 11 de mayo

  • Palestino vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

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