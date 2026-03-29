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[VIDEOS] Salinas y Pratto lideraron la remontada de Coquimbo ante D. Concepción
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero argentino aprovechó un error en la área chica.
El delantero argentino aprovechó un error en la área chica.
El defensor chileno Francisco Salinas y el delantero argentino Lucas Pratto lideraron la remontada 2-1 de Coquimbo Unido frente a Deportes Concepción, al anotar los dos tantos en un encuentro disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la tercera fecha de la Copa de la Liga.