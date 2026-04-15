Coquimbo Unido logró el primer triunfo como visitante en su historia en una edición de la Copa Libertadores. Solo registraba derrotas ante San Lorenzo, Universidad Católica, Newell’s Old Boys y Colo Colo. Además es su segundo triunfo histórico, el primero fue un 3-2 como locales ante los "Cruzados" en 1992. Los goles fueron anotados por Cristián Zavala y Nicolás Johansen.

LEER ARTICULO COMPLETO