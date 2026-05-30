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Universidad de Chile consiguió un agónico 2-1 sobre Deportes Concepción en la fecha 14 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Gago contaron con una inspirada jornada de Eduardo Vargas, quien se transformó en la figura del encuentro al anotar ambos goles.
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