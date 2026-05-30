Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.2°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Eduardo Vargas lideró el agónico triunfo de Universidad de Chile ante Deportes Concepción

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad de Chile consiguió un agónico 2-1 sobre Deportes Concepción en la fecha 14 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Gago contaron con una inspirada jornada de Eduardo Vargas, quien se transformó en la figura del encuentro al anotar ambos goles.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados