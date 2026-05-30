El Museo Violeta Parra recibió este sábado dos piezas de alto valor patrimonial que nunca habían sido exhibidas al público, en el marco de las actividades del Día del Patrimonio.

La entrega fue realizada por Ángel Parra Orrego, nieto de la artista, quien cedió en comodato una arpillera que representa un árbol de la vida y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas de Violeta Parra escritas de su puño y letra.

El conjunto también incluye cartas, transcripciones de entrevistas a cultores tradicionales, copias de canciones y otros documentos vinculados a la obra de la creadora, que pasarán a formar parte del acervo del museo para su conservación, investigación y difusión.

Las piezas fueron recibidas en una ceremonia realizada en el recinto ubicado en Santiago y serán exhibidas al público a partir de octubre.

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