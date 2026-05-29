Clemente Montes figuró en el equipo ideal de la semana en la Copa Libertadores
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Clemente Montes, jugador de Universidad Católica, figuró en el equipo ideal de la semana en la Copa Libertadores, siendo destacado por Conmebol por el gol del triunfo que anotó ante Boca Juniors en La Bombonera.
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