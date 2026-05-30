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La consagración y festejo de PSG con su segunda Champions League consecutiva

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En una tensa definición a penales, luego de igualar 1-1, Paris Saint-Germain derribó a Arsenal y festejó en el Puskás Arena de Budapest el bicampeonato de la Champions League, revalidando la primera corona que había conquistado en la edición anterior del máximo torneo europeo de clubes.

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