La consagración y festejo de PSG con su segunda Champions League consecutiva
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En una tensa definición a penales, luego de igualar 1-1, Paris Saint-Germain derribó a Arsenal y festejó en el Puskás Arena de Budapest el bicampeonato de la Champions League, revalidando la primera corona que había conquistado en la edición anterior del máximo torneo europeo de clubes.
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