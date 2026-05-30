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Con actividades interactivas y exhibiciones, el Ministerio de Bienes Nacionales abrió este sábado sus puertas a la ciudadanía para celebrar el Día del Patrimonio, poniendo el foco en el conocimiento y la valoración del territorio nacional.
Uno de los momentos más destacados fue la visita de estudiantes de la Escuela Karol Cardenal de Cracovia, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quienes participaron de los recorridos junto a sus representantes del proyecto educativo "Mundo Karol, el país de los bajitos", una iniciativa que promueve la formación ciudadana mediante una república infantil con autoridades y sistema de gobierno propios.
Durante la jornada, los visitantes pudieron recorrer distintas estaciones dedicadas a la geografía, la cartografía y el patrimonio de Chile, explorando mapas históricos y contemporáneos, además de conocer tecnologías utilizadas por el Estado para administrar y resguardar el territorio, como drones, GPS e instrumentos de geomensura.
Las actividades incluyeron también una muestra sobre las Rutas Patrimoniales impulsadas por la cartera, junto a la exhibición de una réplica de una momia Chinchorro y espacios lúdicos donde los asistentes aprendieron cómo la información georreferenciada contribuye a la planificación de ciudades, la gestión de emergencias y la toma de decisiones públicas.