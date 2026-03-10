La formación de O'Higgins para la visita a Tolima en la tercera fase de la Copa Libertadores
Así formará O'Higgins para medirse ante Tolima este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Manuel Morillo Toro" en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores.
