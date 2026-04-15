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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Nacional venció a Tolima y comparte el liderato de su grupo con Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Solo un gol a favor desequilibra la igualdad con los "piratas" en la tabla.

Libertadores: Nacional venció a Tolima y comparte el liderato de su grupo con Coquimbo
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En Montevideo, Nacional se impuso por 3-1 a Deportes Tolima por la segunda fecha del Grupo B de Copa Libertadores, resultado que lo dejó a la par de Coquimbo Unido en la tabla de posiciones.

El "Bolso" festejó con los goles de Maximiliano Gómez (48'), Sebastián Coates (64') y Nicolás López (87'), mientras que el exUC Bryan Rovira (80') puso el descuento colombiano.

De esta manera, Nacional quedó igualado en la cima con Coquimbo Unido, su rival en el debut que acabó 1-1, y que venció a Universitario en Lima para llegar a cuatro unidades.

Incluso, uruguayos y chilenos están empatados en diferencia de gol, siendo las anotaciones a favor lo que ubica a Nacional en el primer lugar.

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