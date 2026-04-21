Rival de Coquimbo Unido en Copa Libertadores quedó sin DT

El entrenador español Javier Rabanal fue despedido del tricampeón peruano Universitario de Deportes, rival de Coquimbo Unido en Copa Libertadores, tras un comienzo de temporada irregular para el desafío establecido de conquistar este año el cuarto título seguido de la Liga 1.

"Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", expresó el club peruano a través de un comunicado.

Rabanal dirigió a Universitario en doce partidos de competiciones oficiales, con cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

Pese a haber ganado por 1-0 al Alianza Lima el clásico del fútbol peruano, su salida fue precipitada a raíz de las dos últimas derrotas: ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, y por 2-1 ante Melgar en el Torneo Apertura.

El técnico canario asumió el desafío de lograr el cuarto título consecutivo de la Liga 1 de Perú para Universitario tras haber conquistado el año pasado la Liga Pro ecuatoriana con el Independiente del Valle.

De manera interina, Jorge Araujo quedará a cargo del primer equipo de Universitario desde este martes, mientras la junta directiva decide qué técnico reemplazará a Rabanal, entre cuyos nombres suena nuevamente el uruguayo Jorge Fossati, artífice de los últimos títulos del cuadro crema.