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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] ¿Era penal? Zeballos cayó en el área de la UC y Boca reclamó con todo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro argentino busca con desesperación la victoria en La Bombonera.

[VIDEO] ¿Era penal? Zeballos cayó en el área de la UC y Boca reclamó con todo
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Exequiel "Changuito" Zeballos cayó en el área de la UC tras un leve roce con Sebastián Arancibia y todos en Boca Juniors reclamaron penal en La Bombonera, aunque nada cobró el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Los trasandinos buscan con desesperación el triunfo, ya que el empate o derrota los dejará eliminados en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores.

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