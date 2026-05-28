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[VIDEO] ¿Era penal? Zeballos cayó en el área de la UC y Boca reclamó con todo
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro argentino busca con desesperación la victoria en La Bombonera.
El cuadro argentino busca con desesperación la victoria en La Bombonera.
Exequiel "Changuito" Zeballos cayó en el área de la UC tras un leve roce con Sebastián Arancibia y todos en Boca Juniors reclamaron penal en La Bombonera, aunque nada cobró el árbitro colombiano Wilmar Roldán.
Los trasandinos buscan con desesperación el triunfo, ya que el empate o derrota los dejará eliminados en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores.