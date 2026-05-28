[VIDEO] ¿Era penal? Zeballos cayó en el área de la UC y Boca reclamó con todo

Exequiel "Changuito" Zeballos cayó en el área de la UC tras un leve roce con Sebastián Arancibia y todos en Boca Juniors reclamaron penal en La Bombonera, aunque nada cobró el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Los trasandinos buscan con desesperación el triunfo, ya que el empate o derrota los dejará eliminados en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores.