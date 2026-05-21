[VIDEO] La tarjeta roja a Chalá por dura falta a Clemente Montes

Jhonnier Chalá, defensor de Barcelona SC, recibió tarjeta roja en el duelo ante Universidad Católica por una dura infracción contra Clemente Montes, acción que dejó al elenco ecuatoriano con un jugador menos en el partido por la Copa Libertadores. El jugador del cuadro visitante se fue expulsado y lesionado.

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