Cristian Muñoz descartó renunciar a Palestino: Seguimos trabajando y creyendo en el equipo

El director técnico de Palestino, Cristian Muñoz, lamentó la derrota de este martes 2-0 ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana y, pese al irregular inicio de año, aseguró que sigue "creyendo en el equipo".

"No hemos tenido nada para trabajar. Jugamos el otro día con Limache, prácticamente no pudimos trabajar para este partido, porque nos preocupamos en el descanso. Por momentos nos faltó chispa, sentimos el cansancio del partido anterior. Se nos notó por momentos, pero el equipo luchó hasta el final. No se nos dio y nos vamos con una tristeza enorme", señaló en conferencia de prensa.

"Fue un partido de situaciones bien específicas. Ellos tuvieron una ocasión en el primer tiempo y fue gol. Nosotros tuvimos una y no la pudimos concretar", explicó la "Nona", que señaló también que la expulsión en el segundo tiempo cambió el rumbo del partido.

"Después, en el segundo tiempo, creo que estuvimos condicionados por la expulsión y el gol. Se nos hizo mucho más complejo el poder ir en busca del empate", puntualizó el estratega.

La derrota no solo golpeó en lo deportivo, sino que también desató la frustración de la hinchada, que expresó su descontento durante el partido. Frente a eso, Muñoz dijo que "entendemos el enojo", pero descartó renunciar a su cargo.

"Nosotros seguimos trabajando, seguimos creyendo en el equipo, que se entrega hasta el final, tiene buena actitud y predisposición", enfatizó el DT.

"Nos duele, porque el equipo venía haciendo buenos partidos y pagamos caro las situaciones. En el primer tiempo prácticamente nos patearon una vez al arco y en el segundo vino el gol en un rebote y vino también la expulsión, y se nos hizo complejo", remarcó.

Muñoz afirmó que "entiende el enojo" del hincha ante los irregulares resultados. (FOTO: ATON)

De todas maneras, afirmó que "los técnicos siempre trabajamos en base a resultados, o sea, semana a semana nos jugamos siempre el puesto, los resultados son así y entendemos que el fútbol es así. Cuando las cosas no se dan, los técnicos tenemos que dejar el cargo".

"La autocrítica siempre está, de hecho, los resultados no se han dado e intentamos siempre semana a semana mejorarlo", cerró Muñoz.