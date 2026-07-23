¿Cuándo y dónde será la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

O'Higgins perdió por 1-0 frente a Boca Juniors en La Bombonera por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, por lo que tendrá que remontar en Chile para poder acceder a octavos de final.

La revancha está programada para el jueves 30 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT) y se disputará a estadio lleno en El Teniente de Rancagua.

El ganador de esta llave se medirá ante Recoleta FC de Paraguay en la ronda de los diecieseis mejores del torneo internacional.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.