Dos modelos de inteligencia artificial (IA) de la empresa estadounidense OpenAI lograron salir del entorno de pruebas en el que se encontraban, acceder a internet y entrar en la plataforma de aprendizaje Hugging Face superando sus defensas, según reconoció la propia compañía en su blog.

La semana pasada, Hugging Face reveló que había detectado el acceso a sus sistemas de un agente de IA, aunque precisó que había conseguido contenerlo.

OpenAI reconoció ahora que este incidente de seguridad fue provocado por una combinación de dos de sus modelos de IA que estaban siendo evaluados: el GPT-5.6 Sol y otro, aún más avanzado, que se encuentra en fase de prelanzamiento.

La evaluación se estaba realizando sin los mecanismos que normalmente impiden que los modelos de IA ejecuten actividades de alto riesgo, porque se intentaba averiguar el alcance máximo de sus capacidades cibernéticas.

No obstante, según OpenAI, las pruebas se realizaron en un entorno "altamente aislado", con un acceso restringido a la red. Aún así, los modelos de IA consiguieron acceder a internet.

A juicio de OpenAI, se trata de un incidente cibernético "sin precedentes" que involucra capacidades de vanguardia en el campo de la ciberseguridad. "Estamos respondiendo en consecuencia", recalcó la compañía estadounidense.

"Compartimos estos hallazgos preliminares en esta etapa para ayudar a los equipos de defensa a comprender lo sucedido y a calibrar el alcance de las capacidades actuales de los modelos", ha explicado.

OpenAI continuará con su investigación, en colaboración con Hugging Face, y compartirá sus conclusiones una vez que la concluya.

Bruselas dice que tiene "buena colaboración" con OpenAI tras su incidente cibernético

La Comisión Europea dijo este jueves que OpenAI le ha informado sobre el incidente cibernético y aseguró que mantiene una "buena colaboración" con la tecnológica estadounidense en este ámbito.

"Puedo confirmar que hemos recibido una notificación de OpenAI y que hemos mantenido contactos sobre este tema específico. Por tanto, hay un buen progreso y una buena colaboración en este frente", afirmó el portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

No obstante, evitó dar más información sobre los detalles del intercambio entre Bruselas y la compañía estadounidense.