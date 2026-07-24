Menores son imputados por fatal "mexicana" en Coyhaique

En prisión preventiva y en internación provisoria quedaron los cinco imputados vinculados al robo con homicidio de un ciudadano extranjero de 20 años, ocurrido el pasado 3 de febrero en la austral ciudad de Coyhaique.

Tras seis meses de indagatorias coordinadas por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Aysén, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros ejecutaron la "Operación Judas", logrando la detención de un adulto de 18 años y cuatro menores de 17 —entre estos últimos, el presunto autor material del asesinato— en allanamientos simultáneos desplegados en la capital regional y en Santiago.

Origen del ataque

Las diligencias arrojaron que el crimen ocurrió en el contexto de una "quitada de droga" al interior de un domicilio, desde donde el grupo irrumpió y atacó a la víctima.

"Unos jóvenes estaban al interior de una casa. En algún momento de la noche irrumpe otro grupo de jóvenes, lamentablemente, produciéndose una lesión en uno de ellos, que termina fallecido unos metros más allá", explicó el subprefecto Ítalo Todaka, jefe de la BH de Coyhaique.

El trabajo interagencial permitió establecer la existencia de una organización criminal, lo que derivó en la imputación por los delitos de robo con homicidio y microtráfico.

Uno de los adolescentes fue capturado por la Brigada de Homicidios Centro Norte en la Región Metropolitana.

Decomiso de drogas

Durante los operativos de entrada y registro en ocho inmuebles de Coyhaique, las policías incautaron 460 dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis, sustancias avaluadas en más de 2,3 millones de pesos.

A raíz de estas incautaciones flagrantes, se sumó la detención de un sexto sujeto de 26 años por infracción a la Ley de Drogas (N° 20.000).

El fiscal jefe del SAC, Luis González, junto a jefaturas de la PDI y Carabineros, no descartaron nuevas detenciones al existir líneas de investigación abiertas con otros grupos delictivos.

Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública de Aysén, Jean Paul Zimmermann, destacó el trabajo articulado entre el Ministerio Público y las fuerzas policiales para dar respuesta a este grave hecho que conmocionó a la zona.

Por su parte, el Juzgado de Garantía de Coyhaique dio por acreditada la existencia de los delitos y la participación de los imputados, fijando un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.