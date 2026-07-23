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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe batió a Caracas y se acercó a octavos de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro colombiano tomó ventaja en la ida de los play-offs.

Independiente Santa Fe batió a Caracas y se acercó a octavos de la Copa Sudamericana
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Independiente Santa Fe venció por 2-0 a Caracas en El Campín de Bogotá y tomó ventaja en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana.

Los goles para el cuadro colombiano fueron de Hugo Rodallega (30') y Franco Fagúndez (84').

La revancha será la próxima semana en Venezuela y el ganador enfrentará a River Plate en octavos de final.

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