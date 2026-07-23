O'Higgins sufrió ajustada caída con Boca en la Sudamericana y quedó con tarea para la revancha

Pese a un positivo primer tiempo, O'Higgins lamentó una derrota de 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera, aunque el estrecho marcador avivó las opciones chilenas de cara a la revancha en los dieciseisavos de final, o play-offs, de la Copa Sudamericana.

El conjunto rancagüino generó peligro primero con un peligroso sombrero de Francisco González que aterrizó en el techo del arco a los cinco minutos del duelo.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio continuaron presionando y Luis Pavez elevó una gran ocasión sin marca por el segundo palo tras un tiro de esquina sobre el primer cuarto de hora de juego.

Boca trató de romper cargándose a la izquierda para los desbordes del refuerzo Sebastián Villa. Sin embargo, el "Capo de Provincia" estuvo sólido en la defensa, logrando un par de trepadas que no logró concretar pese a la pelea de Martín Sarrafiore, González y Arnaldo Castillo.

A los 21', Sarrafiore sacó una violenta volea en la entrada del área que forzó la gran atajada del arquero Alvaro Montero; reciente fichaje argentino tras ser parte del plantel colombiano en el Mundial.

Para lamento celeste, un desajuste de Felipe Faúndez al hacer la línea del off-side le permitió a Miguel Merentiel entrar habilitado en el único gol de la noche, al minuto 44.

En la segunda mitad los "xeneizes" de Rodolfo Arruabarrena tomaron la batuta y se pararon de mitad de cancha hacia adelante, administrando el marcador favorable con posesión y desbordes que complicaron a la zaga nacional.

La banda de Faúndez fue ganada en un par de ocasiones por Villa y Lautaro Blanco, dando pie a centros riesgosos que para fortuna chilena no llegaron a destino.

Merentiel estuvo a punto de repetir en la cuenta, pero quedó corto en su arremetida desde atrás en área chica. Otro aviso fue un cabezazo de Santiago Ascacibar que cortó el activo Felipe Ogaz.

Tomás Avilés, refuerzo de O'Higgins, debutó con su ingreso al minuto 73. El conjunto nacional, impedido de atacar salvo un cabezazo elevado de su capitán Alan Robledo, cortó y despejó cada avance para mantener la distancia en la mínima, pensando en darlo vuelta en Rancagua.

La vuelta se jugará en El Teniente de Rancagua el día jueves 30 de julio a las 20:30 horas. Antes, O'Higgins visitará a Deportes Concepción por la Liga de Primera este domingo 26, también a las 20:30, mientras Boca tendrá fin de semana libre a la espera de que vuelva su fútbol local.

Ficha del Boca Juniors vs. O'Higgins:

BOCA JUNIORS (1): Alvaro Montero; Dylan Gorosito (78' Malcom Braida), Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes [C], Milton Delgado; Leonel Flores (78' Alan Velasco), Tomás Aranda (59' Santiago Ascacibar), Sebastián Villa (90' Kevin Zenón); Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena

O'HIGGINS (0): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo [C] (78' Leandro Díaz), Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva (73' Tomás Avilés), Bryan Rabello (73' Bastián Yáñez); Francisco González, Arnaldo Castillo (82' Thiago Vecino), Martín Sarrafiore (78' Martín Maturana). DT: Lucas Bovaglio

ESTADIO: "Alberto J. Armando" (La Bombonera), Buenos Aires

ARBITRO: Andrés Matonte (URU)

GOLES: 1-0: 44' Miguel Merentiel (CABJ)

TARJETAS AMARILLAS: 60' Felipe Faúndez (OHI)