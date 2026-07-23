Kast cenó con timoneles oficialistas para rencauzar la agenda legislativa y las relaciones internas

Los timoneles de los partidos del oficialismo sostuvieron este jueves por la noche una cena en el Palacio de La Moneda con el Presidente José Antonio Kast, inaugurando así un ciclo de reuniones periódicas que se celebrarán cada tres semanas.

Aunque la instancia se gestó para fortalecer las relaciones internas del bloque, el encuentro de esta noche estuvo centrado en definir la hoja de ruta parlamentaria una vez que concluya la tramitación de la megarreforma.

En esa línea, la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó propuestas enfocadas en seguridad pública y reformas al mercado de capitales, mientras que Renovación Nacional (RN) hizo entrega del plan "Chile se Levanta", orientado a la ayuda de las zonas afectadas por los recientes temporales.

La sombra del PDG y los cálculos electorales

A pesar de la tregua acordada para asegurar el avance legislativo, la cita no estuvo exenta de tensiones. Un foco de permanente inquietud en la coalición es la relación con el Partido de la Gente (PDG) y el peso estratégico que ha adquirido en el Congreso dada la volatilidad de sus votos.

Al respecto, el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, admitió que "evidentemente hay una reflexión que hacer: si hubiéramos ido eventualmente en una lista juntos [en los comicios de 2025], tendríamos 29 senadores y la mayoría en la Cámara de Diputados".

"Es lógico, pero creo que hay que valorar también cuando algunos diputados del PDG están votando proyectos con nosotros", sostuvo el dirigente de Chile Vamos.

La postura impredecible del PDG mantiene en alerta al bloque oficialista. Sin embargo, desde la colectividad marcaron distancia marcando su independencia.

La diputada del PDG Zandra Parisi advirtió: "Algunos partidos oficialistas están preocupados porque el escenario político cambió. Si alguien cree que puede dar por descontado nuestro respaldo, se equivoca".

Ante los cuestionamientos sobre un eventual trato preferente del Ejecutivo hacia fuerzas externas para viabilizar proyectos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó fricciones y defendió la política de pactos amplios impulsada desde La Moneda.

"¿Qué es lo que buscamos nosotros como Gobierno? Buscamos ir aprobando las reformas con la máxima cantidad de apoyo posible. Eso significa negociar. Hemos contado con el respaldo del Partido Libertario, del PDG e incluso en materias puntuales de la Democracia Cristiana, y esas para mí son buenas noticias", puntualizó el secretario de Estado.

Roces no resueltos entre RN y Republicanos

A la discusión sobre las alianzas se suman las fricciones no resueltas entre Renovación Nacional y el Partido Republicano. La pugna se reavivó tras las declaraciones de la secretaria general de RN, Katherine Martorell, quien planteó que aquellos diputados republicanos inclinados a la "cancelación" deberían agradecer a su colectividad por no responder en los mismos términos.

Frente a esto, el senador y timonel republicano, Arturo Squella, retrucó que "palabras sacan palabras", asegurando que el bloque atraviesa un "muy buen momento". Por su parte, la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares, bajó el tono señalando que su colectividad solo busca "coordinarse mejor".

Pese a este tono conciliador, en Renovación Nacional ya convocaron a una comisión política ampliada para el próximo 4 de agosto, con el objetivo de debatir a fondo la relación con sus socios de Gobierno.